So gut läuft es zwischen den Hochzeit auf den ersten Blick-Stars Melissa und Philipp. Die zwei Hamburger trafen in der beliebten Datingshow aufeinander und gaben sich noch am selben Tag ihres Kennenlernens das Jawort – sechs Wochen später entschieden sich die beiden im Finale der Show dazu, auch weiterhin zusammenzubleiben. Nun verrieten die Kuppelshow-Kandiaten, wie es nach der Sendung um sie steht!

In einem Gespräch mit Promiflash erklärte Philipp: "Uns geht es wirklich sehr gut! Die Erfahrungen haben uns zusammengeschweißt und wir genießen jetzt jede freie Minute zusammen!" Das sah Melissa ganz genauso – und erklärte, welchen Schritt sie als Nächstes anpeilen: "Uns könnte es gerade nicht besser gehen, wir genießen jeden Tag gemeinsam und freuen uns schon sehr, endlich in unsere eigenen vier Wänden zu ziehen!"

Ob es dann bald auch schon mit der Babyplanung losgeht? Immerhin hatte der Einkäufer erst Ende November verraten, dass er und Melissa beide eine Familie gründen wollen – das hat aber offenbar noch etwas Zeit. Die Blondine erklärte jetzt: "Philipp und ich wünschen uns für die Zukunft auch eine eigene kleine Familie. Aktuell konzentrieren wir uns aber erst mal auf den Umzug in unsere gemeinsame Wohnung."

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Melissa und Philipp im Dezember 2019

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Melissa und Philipp im Dezember 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Philipp und Melissa im November 2019

