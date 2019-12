Bei diesem Bild dürften die Herzen der Potterheads höher schlagen! 2001 erweckten Daniel Radcliffe (30), Emma Watson (29) und Co. die Harry Potter-Bücher auf der Kinoleinwand zum Leben. In zehn Jahren drehten die Schauspieler acht Filme – und aus den einstigen Kinderdarstellern wurden nicht nur Erwachsene, sondern auch richtig dicke Freunde! Bis heute haben Emma Watson, Tom Felton (32) und Matthew Lewis (30) noch guten Kontakt zueinander. Zur besinnlichen Vorweihnachtszeit kamen die Freunde nun wieder zusammen – und luden zu ihrer Christmas-Party auch noch zwei weitere "Harry Potter"-Stars ein!

Mit diesem Posting macht Emma Watson ihre Fans gerade so richtig glücklich: Auf Instagram zeigte sich die Beauty mit ihren Potter-Freunden bei einem coolen Ausgeh-Abend in London. Neben der breit grinsenden 29-Jährigen steht auf dem veröffentlichten Foto Draco-Darsteller Tom, auch Neville-Star Matthew strahlt in die Kamera. Was die Supporter besonders begeistert: Die Darstellerinnen der "Harry Potter"-Figuren Luna und Ginny waren an dem Abend ebenfalls mit dabei! Evanna Lynch (28) steht inmitten der Crew und überzeugt mit einem knielangen Kleid, Bonnie Wright (28) begeistert mit einem lockeren Pullover. "Frohe Weihnachten von uns", schrieb Emma zu dem besonderen Schnappschuss. Auch Blondschopf Tom postete das Foto auf seinem Channel und versah es mit den Worten: "Feierliche Grüße von meinen Schulkameraden."

Die "Harry Potter"-Fans waren angesichts dieser Reunion total aus dem Häuschen: "Ich bin bei diesem Anblick gerade einfach nur glücklich" oder "Ihr seid einfach eine Familie", lauteten nur zwei der freudigen Kommentare unter den Postings. Zwei Kultdarsteller des Film-Epos fehlten allerdings – was auch die Supporter traurig stimmte: Daniel Radcliffe alias Harry Potter und Rupert Grint (31), der in der Fantasy-Reihe Ron Weasly verkörperte, waren nicht mit von der Partie.

Instagram / t22felton Tom Felton, Emma Watson, Evanna Lynch, Bonnie Wright und Matthew Lewis

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Getty Images Bonnie Wright, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton

