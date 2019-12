Niedliche Weihnachtsgrüße von den schwedischen Royals. Jedes Jahr im Advent drehen Prinzessin Victoria (42) und Prinz Daniel (46) mit ihren Kindern Prinzessin Estelle (7) und Prinz Oscar (3) ein Weihnachtsvideo. In den vergangenen Jahren haben sie darin mit ihren Kleinen im Schnee gespielt oder Plätzchen gebacken. Jetzt teilten die Thronfolgerin und ihre kleine Familie wieder einen schönen Video-Gruß – und eines sticht dabei sofort ins Auge: Estelle und Oscar sind richtig groß geworden!

Dieses Mal sind die Vier in ihrem kurzen Clip in einer Kirche. Dort erzählt ein Priester Estelle und Oscar die Weihnachtsgeschichte. Am Ende darf natürlich auch der obligatorische Weihnachtsgruß nicht fehlen. In diesem Jahr fällt bei dem Video allerdings sofort auf, dass die beiden Mini-Royals gar nicht mehr so mini sind. Vor allem Estelle wirkt schon richtig erwachsen. Immer wieder stellt die Grundschülerin unter Beweis, wie gut sie die Weihnachtsgeschichte schon kennt. Aber auch Klein-Oscar kann schon die ein oder andere Frage zum Weihnachtsmann beantworten.

2018 haben Daniel und Victoria mit Estelle und Oscar in ihrem Video Weihnachtsschmuck gebastelt. Das erste Familien-Weihnachtsvideo drehten Victoria und Daniel bereits 2013. Der Clip zeigte die beiden Eltern mit der damals gerade einmal einjährigen Estelle beim Plätzchen backen.

Kungahuset Prinz Oscar und Prinzessin Estelle im traditionellen Weihnachtsvideo, 2019

Raphael Stecksén, Royal Court, Sweden Prinz Daniel, Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle und Prinz Oscar beim Weihnachtsgruß, 2017

Kungahuset.se / Tiina Björkbacka, Royal Court of Sweden Prinz Daniel und Prinzessin Victoria mit ihren Kindern Estelle und Oscar beim Weihnachtsbasteln 2018

Kungahuset Prinzessin Victoria und Prinz Daniel beim Plätzchenbacken mit Estelle, 2013



