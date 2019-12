Na, wem gehört denn dieses verschmitzte Grinsen? Ein kleiner Tipp: Der Knirps ist heutzutage deutschlandweit bekannt und steht in der aktuellen Dancing on Ice-Staffel auf dem Eis. Der süße Fratz auf dem Foto ist mittlerweile 26 Jahre alt, hat erfolgreich an der Castingshow DSDS teilgenommen und wurde 2013 zum Dschungelcamp-König gekürt. In diesem Jahr machte er den Campingplatz bei Promi Big Brother unsicher. Um welchen Frechdachs mag es sich wohl handeln?

Der Throwback-Schnappschuss stammt natürlich von Joey Heindle (26)! Der Sänger hat das Bild jetzt zur Freude seiner Fans auf Facebook veröffentlicht. "Danke dafür, Joey, dass du so lieb zu uns bist und was Privates mit uns teilst. Für dich sind deine Fans nicht selbstverständlich. Du warst als Kind ein Süßer und bist es immer noch", meint ein User happy. Andere gratulieren Joey zu seinem "Dancing on Ice"-Erfolg, denn er gehört tatsächlich zu den drei Promis, die im großen Finale der Show antreten.

Dass er es gemeinsam mit seiner Trainerin und Freundin Ramona Elsener so weit geschafft hat, ist für ihn immer noch absolut unglaublich. "Wir trainieren fleißig und ich werde alles geben. Ich freue mich einfach so sehr auf Freitag", versprach Joey in einem früheren Social-Media-Beitrag. Einen persönlichen Meilenstein hat er übrigens längst erreicht. In einem Interview mit Promiflash verriet er vor einigen Wochen, dass es sein größter Wunsch sei, im Finale der Sendung zu tanzen.

Sat.1/ Willi Weber Joey Heindle bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Willi Weber Ramona Elsener und Joey Heindle bei der zweiten "Dancing on Ice"-Show

Instagram / joeyheindle Ramona Elsener und Joey Heindle

