Liebe geht nicht nur durch den Magen, sondern manchmal auch durchs Ohr! Dies bewiesen jetzt jedenfalls zwei Bachelor in Paradise-Kandidaten ihren auserwählten Frauen. So kündigte Oggy Batar vor wenigen Tagen an, am ersten Weihnachtsfeiertag einen Liebessong veröffentlichen zu wollen. Ein Teaser zu dem dazugehörigen Musikvideo zeigt, dass Oggys Liebste Stefanie Gebhardt in dem Clip mit von der Partie sein wird. Jetzt bekommt der Sporttherapeut harte Konkurrenz: Show-Kandidat Marco Cerullo (31) schrieb einen Track für seine Christina Graß (31)!

Für seine Flamme produzierte der 31-Jährige die poppige Liebesnummer "Take Me Away". "In dem Lied für Christina möchte ich meine Gefühle vermitteln", erklärte er gegenüber RTL und fügte hinzu: "Das war in mir und ich wollte das unbedingt für sie machen." Die Lyrics in dem Song singt sein Kumpel Marra Kesh, da Marco selbst sich nicht für einen begabten Sänger hält.

Doch dies ist noch nicht alles: Genau wie Steffi in Oggys Clip, ist auch Christina in dem Video ihres Partners zu sehen. Dabei wurde sie von ihrer Kuppelshow-Freundin Jade Übach unterstützt, die in dem Clip ebenfalls eine Rolle übernommen hat.

Instagram / marcocerullo_official "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Marco Cerullo und Christina Graß

Instagram / christina_grass_ Christina Graß und Marco Cerullo

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß

