Diesen Tag wird er in seinem ganzen Leben nicht mehr vergessen: Vor zehn Jahren heiratet Kevin Jonas (32) die Liebe seines Lebens – Danielle (32). Seitdem hat das Paar zwei gemeinsame Kinder bekommen und ein ganzes Jahrzehnt voller Glück verbracht. Und genau zu diesem Anlass widmete der Jonas Brothers-Gitarrist seiner Liebsten jetzt rührende Worte: Kevin machte seiner Danielle eine romantische Liebeserklärung zum Ehejubiläum im Netz!

In einem Instagram-Post ließ der 32-Jährige seinen Gefühlen freien Lauf. Üblicherweise würden Männer den Jahrestag vergessen – aber nicht der Musiker. "Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal gesehen haben, den Tag unserer Verlobung und unserer Hochzeit. [...] Und ich erinnere mich an diese nur, weil sie die bedeutsamsten Tage in meinem Leben sind", fing Kevin seinen Beitrag an. Er könne einfach nicht beschreiben, was für ein Glück er mit seiner Frau habe.

"Du machst mich einfach zu einem besseren, stärkeren Menschen und zeigst mir jeden Tag, was Liebe bedeutet", schrieb der große Bruder von Nick (27) und Joe Jonas (30) weiter. Für das Paar beginne die ganze Reise gerade mal und Kevin könne kaum die nächsten zehn Jahre mit seiner Danielle erwarten.

Instagram / kevinjonas Danielle und Kevin Jonas und ihre Kinder

Instagram / daniellejonas Danielle und Kevin Jonas

Getty Images Kevin und Danielle Jonas bei den MTV Music Awards 2019

