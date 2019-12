Traurige Nachrichten für alle Fans von Julien Bam (31)! Mit über fünf Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal zählt der Tänzer zu den erfolgreichsten deutschen Webstars. Vor allem die hohe Qualität seiner Videos faszinieren Woche für Woche Millionen Zuschauer: Von coolen Song-Parodien bis hin zu aufwendigsten Breakdance-Clips – Juliens Kanal steht nicht nur für Entertainment, sondern vor allem auch für Qualität. Doch jetzt müssen die Follower erst mal auf solche Clips verzichten – Julien schließt nämlich seinen Kanal!

"Der YouTube-Kanal Julien Bam wird stillgelegt", kündigt der 31-Jährige in seinem wohl letzten Video auf seinem YouTube-Hauptkanal an. Die Gründe hierfür unterbreitet der Aachener zeitgleich. Julien und seinem kleinen Team wuchs die Arbeit an ihren aufwendigen Mini-Filmen in den vergangenen Monaten über den Kopf – bei ihnen stand nur noch Arbeit auf dem Programm, die Kreativität litt: "Letzten Endes war es dieser Ehrgeiz, dieser Eifer, der uns irgendwann einfach zum Verhängnis wurde. Wir sind nicht nur an die Grenzen des Unmöglichen gegangen, sondern auch darüber hinaus und nicht nur einmal. Wir haben unzählige Stunden geopfert, Nächte vorm PC verbracht, um Deadlines einzuhalten, die wir auch selbst gesetzt haben", so der Webvideo-Produzent. Neben den Clips mussten er und seine Mitarbeiter auch noch an anderen Projekten arbeiten, um die YouTube-Videos überhaupt finanzieren zu können. Dieser unglaubliche Druck zerrte an seinen Nerven, Freunde und Familie rückten in den Hintergrund.

"Ich bin der Meinung, der beste Zeitpunkt zu gehen ist, wenn man seinen persönlichen Höhepunkt erreicht hat und dieser Moment ist jetzt gekommen", fasst er seine Entscheidung zusammen. Die bereits vorhandenen Videos auf dem Channel werden dort auch weiterhin verfügbar bleiben. Trotz dieses großen Schrittes müssen die Supporter nicht auf den Ex-"Masters of Dance"-Juroren verzichten: Er und sein Team werden auch weiterhin den Zweitkanal mit Content füllen!

Instagram / julienbam Julien Bam, YouTuber

P.Hoffmann/WENN.com Julien Bam, deutscher YouTube-Star

ActionPress Julien Bam bei der Glow in Dortmund 2018

