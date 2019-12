Auch dieses Paar ist im Eisfieber! Gestern fand das Finale von Dancing on Ice statt. Auf der Schlittschuhbahn kämpften Eric Stehfest (30), Lina Larissa Strahl (22) und Joey Heindle (26) um den Sieg. Im Publikum fieberten nicht nur Fans, Familie und Freunde mit, sondern auch zwei Teilnehmer aus dem Kuppelformat Hochzeit auf den ersten Blick: Cindy und Alex verfolgten die Show live vor Ort mit!

"Wir gehen heute Abend zum Finale", kündigte Cindy aufgeregt in ihrer Instagram-Story an. Die 31-Jährige enthüllte auch, mit wem sie die Show besuchte: natürlich mit ihrem Ehemann Alexander! "Ein langer Abend bei 'Dancing in Ice' geht zu Ende. Danke mein Schatz, dass du dabei warst", schrieb Cindy in einem weiteren Beitrag und postete dazu ein süßes Couple-Selfie, auf dem sie sich eng an ihren Gatten kuschelt.

Die beiden Turteltauben konnten mitverfolgen, wie Favorit Eric am Ende zum Gewinner gekürt wurde. Nach seinem Sieg verkündete der Ex-GZSZ-Star ganz überraschend sein Karriere-Ende: "Ich muss gestehen, ich brauche jetzt erst einmal Zeit, um nachzudenken. Ich bin als Schauspieler losgezogen und wusste nicht, wer Eric Stehfest ist. Ich habe mich hinter Rollen versteckt. Hier auf dem Eis stand Eric Stehfest", sagte er dazu. Nun da er sich gefunden habe, müsse er sich selbst nicht mehr suchen und könne nun gucken, wie es mit ihm weitergehen soll.

SAT.1 / Willi Weber Daniel Boschmann und Marlene Lufen im Finale von "Dancing on Ice"

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

SAT.1 / Willi Weber Finale von "Dancing on Ice" mit Sieger Eric Stehfest

