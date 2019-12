Patricia Blanco (48) könnte zurzeit kaum glücklicher sein! Nachdem ihre Beziehung mit Nico Gollnick (29) im September 2018 in die Brüche gegangen war, strahlt das Reality-TV-Sternchen seit einigen Monaten wieder bis über beide Ohren. In Andreas Ellermann scheint sie den Mann fürs Leben gefunden zu haben – und auch ihr Liebster scheint sein Glück kaum fassen zu können. Erst kürzlich machte der Hamburger Radiomoderator seiner Freundin eine rührende Liebeserklärung per Social Media: Von seinen liebevollen Worten zeigt sich Patricia nun total gerührt!

Auf Instagram hatte Andreas in seinem Profil einen Pärchen-Schnappschuss gepostet und dabei seine Liebe beteuert, unter anderem auch mit diesen Zeilen: "Ohne Dich kann ich nicht mehr Leben!!! Du machst mein Leben bunt... Du gabst mir wieder Mut, Stärke und Inhalt !!" Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin wollte diese emotionalen Zeilen nicht unkommentiert lassen. Sie postete prompt einen Screenshot seines Beitrags und kommentierte diesen: "Danke, mein Schatz, für die tollen Worte! Ich danke Gott, dass du in mein Leben gekommen bist!", schrieb sie und beendete ihren Post mit einer Liebesbekundung: "Ich liebe Dich".

Die beiden Turteltauben scheinen derart verliebt, dass sie seit Monaten immer wieder auch öffentlich voneinander schwärmen. Schon im August erklärte die Brünette, was sie an ihrem neuen Lebenspartner so schätzt. Sein Humor und seine Ehrlichkeit standen dabei an oberster Stelle. Für den Sänger sei Patricia sogar die Frau, mit der er zusammen alt werden wolle.

Instagram / andreasellermann Patricia Blanco und Freund Andreas Ellermann

ActionPress Patricia Blanco und Andreas Ellermann am Hamburger Hauptbahnhof im November 2019

Instagram / andreasellermann Patricia Blanco mit ihrem Andreas Ellermann

