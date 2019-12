Früh übt sich – und das gilt offenbar auch für Charmeure! Den Beweis lieferte nun Chrissy Teigen (34) mit einem zuckersüßen Posting. Das Model ist dafür bekannt, seine 27 Millionen Follower im Netz beinahe täglich mit süßen Schnappschüssen der Familie zu füttern. Sie und ihr prominenter Ehemann John Legend (40) sind stolze Eltern von Töchterchen Luna Simone (3) und dem kleinen Miles Theodore Stephens (1). Der jüngste Familienzuwachs bescherte seiner Mutter nun das coolste Bild überhaupt: Mit seinen 18 Monaten scheint er schon ein richtig kleiner Charmeur zu sein.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Chrissy am Donnerstag ein entzückendes Bild ihres jüngsten Kindes. "Hey Ladies", schrieb die 34-Jährige zu dem Foto, auf dem ihr Sohnemann lässig in einem roten Spielzeugauto sitzend zu sehen ist. Der Einjährige lehnt sich dabei cool über die glänzende Autotür – auf seinem Gesicht zeichnet sich ein kleines Schmunzeln ab. Chrissys Insta-Fans feierten den Beitrag sofort: "So kriegt er wirklich alle Mädels rum", kommentierte eine Nutzerin. Andere Follower waren total fasziniert von der Ähnlichkeit zwischen Miles und seinem Vater: "Der sieht wirklich genauso aus wie John, Wahnsinn."

Ähnliche Reaktionen löste die zweifache Mutter auch mit einem Bild ihrer Tochter aus, das sie wenige Tage zuvor veröffentlichte. Darauf ist die Dreijährige in einem rosa Ballett-Outfit zu sehen. Auch unter diesem Foto sammelten sich Kommentare wie: "Die sieht ja genauso aus wie du" oder "Ich dachte erst, dass es ein altes Bild von dir ist."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und Miles Theodore, September 2019

ActionPress John Legend, Luna Simone, Chrissy Teigen, November 2019

Instagram / chrissyteigen Luna Simone, Dezember 2019

