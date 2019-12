Christina bekommt Rückendeckung! Die Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin musste in letzter Zeit den einen oder anderen gehässigen Kommentar im Internet über sich ergehen lassen. Der Grund für die unschönen Social-Media-Beiträge: Die Gesundheits- und Krankpflegerin verließ ihren Mann Marcel , den sie in der Show auf den ersten Blick geheiratet hatte, kurz nach den Flitterwochen. Viele Zuschauer konnten ihre Entscheidung nicht verstehen – es folgte ein kleiner Shitstorm. Melissa, die dieses Jahr ebenfalls bei "Hochzeit auf den ersten Blick" mitgemacht hat, verteidigte nun ihre Freundin!

Für die 26-Jährige waren die Kommentare gegen Christina ein absolutes No-Go: "Ich finde, dass Cyber-Mobbing beziehungsweise Netz-Hate gar nicht geht", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Natürlich müsse man sich, bevor man an so einem Format teilnimmt, darüber im Klaren sein, dass einen nicht jeder gut finden könne und konstruktive Kritik sei vollkommen okay – aber jemanden einfach sinnlos zu beleidigen, gehe einfach unter der Gürtellinie. "Auf der Straße würde ja auch niemand anfangen, wildfremde Menschen zu beleidigen", führte sie weiter aus. Auch im Netz machte die Hamburgerin bereits klar, dass sie zu Christina steht. Zu einem Pic von ihr und der 25-Jährigen schrieb sie: "Es heißt Freundschaft, da man mit Freunden alles schafft."

Die Kommentare scheinen aber bei Christina ihre Spuren hinterlassen zu haben, denn nach dem Ende der Show zog sie ein bitteres Fazit: "Eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche!", sagte sie über ihre Teilnahme an dem Format im Gespräch mit Promiflash.

Hochzeit auf den ersten Blick, Melissa Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Bräute Melissa und Christina

Instagram / christina_hadeb Christina, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

