Kisu und ihre Liebsten feiern ein großes Kennenlernfest! Im vergangenen Monat durfte die YouTuberin endlich ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Schon kurz nach der Geburt präsentierte die stolze Mama ihrer Community den kleinen Sonnenschein. Ihre neue Familie hat Milena allerdings noch nicht komplett kennengelernt. Kisu freut sich deswegen besonders auf die kommenden Festtage: An Weihnachten begrüßt die ganze Family ihr kleinstes Mitglied.

"Ich freue mich so auf die Weihnachtstage mit ihr. Die Familie lernt endlich das erste Enkelkind kennen", kann es die Influencerin auf Instagram kaum erwarten, dass bald auch Oma, Opa und Co. ihr Mini-Me in die Arme schließen können. Zu einem Foto, das sie mit ihrem Nachwuchs in kuscheligen Klamotten und warmen Partner-Strickmützen zeigt, geht ihr vor allem ein Gedanke gar nicht aus dem Kopf: "Ich bin so gespannt, wie die Männer reagieren." Bleibt also abzuwarten, ob Kisu auch die erste große Familienzusammenkunft auf ihrem Social-Media-Account festhält.

Wie sehr die Beauty den Weihnachts-Countdown als frischgebackene Mutter genießt, hat sie erst vor wenigen Tagen mit ihren Fans geteilt. "Es ist die beste Zeit... So viel Liebe für dieses kleine Wesen", schrieb sie zu einem süßen Bild von Milena, die ihre winzigen Fingerchen nach einer schimmernden Christbaumkugel ausgestreckt hatte. Für die beste Zeit hielt die Netz-Bekanntheit dabei nicht nur die Periode vor den besinnlichen Tagen, sie meinte sogar die schönste Phase ihres Lebens.

