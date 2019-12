Seit Anfang November schwebt YouTuberin Kisu im absoluten Mama-Glück! Bereits über die gesamte Schwangerschaft hinweg hatte die Beauty ihre Follower mit Baby-Updates versorgt. Kurz nachdem die kleine Milena endlich das Licht der Welt erblickt hatte, erfreute die Internet-Bekanntheit auch mit dem ersten Mutter-Tochter-Pic. Nun teilt Kisu erneut ein Bild ihres Sprösslings – und verzaubert, passend zum anstehenden Fest der Liebe, mit einer zuckersüßen Botschaft.

"Es ist die beste Zeit...", beginnt die frischgebackene Mama auf Instagram zu einem Foto ihres Babys vor Weihnachtskulisse. Damit meint sie allerdings nicht nur die Periode vor den Festtagen, sondern sogar die beste Zeit ihres Lebens. "So viel Liebe für dieses kleine Wesen", lässt sie ihren Emotionen im nächsten Satz freien Lauf und freut sich darüber, die anstehenden Feiertage zu dritt verbringen zu können. Kaum auf der Welt bekommt Milena bereits die volle Ladung Weihnachtstraditionen ab und beäugt neugierig den funkelnden Christbaumschmuck.

Dass aus ihrer XXL-Kugel nun tatsächlich ein neues Leben entstanden ist, kann Kisu noch immer nur schwer glauben. "Die Zeit rennt so sehr – sie ist nächste Woche einfach schon einen Monat alt", postete sie Anfang Dezember und verriet dabei auch, dass sich in ihrem Leben seit der Geburt so einiges geändert hätte. Neben dem stetigen Windeln wechseln schaue sie auch wieder Fernsehen und habe Hunger ohne Ende.

Instagram / kisu Kisus Baby

Instagram / kisu Internet-Star Kisu mit ihrem Baby

Instagram / kisu YouTube-Star Kisu mit ihrem Baby

