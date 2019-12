Zuletzt posteten Demi Lovato (27) und Austin Wilson noch verliebte Pärchenbilder im Netz – und jetzt ist doch schon wieder alles aus und vorbei? Erst im November machte die Sängerin ihre Liebe zu dem tätowierten Male-Model offiziell. Daraufhin zeigten sich die beiden immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Nun kursiert aber das Gerücht, dass sich die zwei ganz plötzlich wieder getrennt haben sollen!

Der Nachrichtendienst Just Jared verkündete jetzt die Trennung der beiden. Das Liebes-Aus wurde allerdings nicht von der Künstlerin selbst publik gemacht, sondern sie hat es angeblich zunächst einer Followerin in einer privaten Nachricht mitgeteilt. Als diese Demi nämlich nach ihrem Beziehungsstatus gefragt hat, nahm die 27-Jährige Austin in Schutz: "Bitte macht ihn nicht fertig. Er ist ein guter Mensch. Viel besser sogar, als viele Leute annehmen."

Nachdem der Fan die Antwort der "Sorry Not Sorry"-Interpretin erhalten hatte, postete dieser direkt einen Screenshot der Unterhaltung in seiner Instagram-Story und interpretierte ihre Äußerung als offizielle Bestätigung der Trennung. Allerdings habe die Musikerin in der Nachricht auch um Verständnis und Rücksicht gebeten. "Trennungen sind so hart für beide Seiten. Sei einfach nett und bete", soll sich Demi gewünscht haben. Die Schauspielerin hat sich zu diesen News jedoch noch nicht selbst zu Wort gemeldet.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, August 2019

Instagram / austingwilson Austin Wilson, Dezember 2019

Instagram / ddlovato Demi Lovato, April 2019

