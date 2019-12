Hot, hotter, Kourtney Kardashian (40)! Das Reality-TV-Gesicht zeigt gerne, was es hat. Die dreifache Mutter setzt ihre Kurven und ihren durchtrainierten Körper immer wieder in knappen Outfits in Szene. Zum Beispiel offenbarte sie anlässlich der Familien-Weihnachtsfeier letztes Jahr, dank ihres hohen Beinschlitzes am Kleid, ungewollter Weise ihre intimste Körperstelle. Ein Jahr später legt sie nun mit dem nächsten heißen Weihnachtsbild nach – die 40-Jährige zeigt sich diesmal ziemlich freizügig unter ihrem dicken Wintermantel!

Am Donnerstagabend postete Kourtney ein Foto, auf dem sie in einer oversized Jacke vor ihrem Kamin kniet und verführerisch in die Kamera schaut. Außer der beigefarbenen ledernen Manteljacke scheint der Keeping up with the Kardashians-Star sonst nicht sonderlich viel darunter zu tragen: Lediglich ihre nackten Beine lugen deutlich hervor, genauso wie auch ihre pralle Oberweite – und der flauschige Fellkragen bedeckt mit dem Revers gerade noch so ihre Nippel. "Die Kastanien am offenen Feuer rösten", schrieb die Unternehmerin provokant zu ihrem Instagram-Beitrag und schürte damit die Vorstellungen ihre Fans noch weiter.

Ob sie dieses sexy Bild für jemand ganz Besonderen aufgenommen hat? Vielleicht war es ja indirekt für ihren Ex Younes Bendjima (26) bestimmt. Mit dem turtelte sie nämlich erst vor wenigen Tagen durch einen Erlebnispark und konnte währenddessen nicht die Finger von dem Male-Model lassen.

Instagram / khloekardashian Collage: Kourtney Kardashian und True Thompson bei der Weihnachtsparty

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2019

MEGA Kourtney Kardashian und Younes Bendjima, Juni 2018

