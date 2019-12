Hilary Duff (32) setzt zum Eintritt ins neue Jahrzehnt auf eine Typveränderung! Schon immer waren rückenlange Haare eines der Markenzeichen der US-Schauspielerin. Seit 2001 stand die Blondine für die Disney-Serie "Lizzie McGuire" in der gleichnamigen Hauptrolle vor der Kamera – selbstverständlich mit blonder Wallemähne. Jetzt aber hat sich die Zweifach-Mutter offenbar kurz vorm Jahreswechsel eine sichtbare Veränderung gewünscht: Im Netz präsentierte sie sich nun mit einem kessen Longbob!

In einem Instagram-Video von Hilary vor wenigen Tagen stand das Thema Styling im Mittelpunkt. Dabei ging es nicht nur um das perfekte Make-up für die Festtage, sondern auch um die Frisur: Die Blondine zeigte sich erstmals nach ihrem Friseur-Besuch mit ihrem knapp schulterlangen Haarschnitt. Die 32-Jährige schien sich mit dem neuen Look offenbar sehr wohl zu fühlen! Strahlend strich sich die einstige Disney-Ikone immer wieder durch die leicht zerzausten, kurzen Strähnen.

Der frische Longbob zählt zu Hilarys bisher kürzesten Haartrends – ein mutiger Schritt also! Die Fans der Schauspielerin zeigten sich entzückt und kamen aus dem Schwärmen kaum noch heraus. Einige gaben sogar an, ihr nun nacheifern zu wollen: "Ich liebe deine Haare! Werde meine jetzt auch abschneiden", schrieb ein Nutzer in den Kommentaren.

