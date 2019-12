Lena Gercke (31) zeigt plötzlich eine ganz andere Seite von sich! Eigentlich kennt man die erste Germany's next Topmodel-Siegerin der Fernsehgeschichte immer perfekt gestylt. Ob auf roten Teppichen, als Moderatorin vor laufender Kamera oder auf ihrem privaten Instagram-Account – der Look der Blondine ist immer optimal abgestimmt, ungeschminkt sieht man sie so gut wie nie. Jetzt macht die Fashion-Ikone allerdings eine Ausnahme!

Auf Instagram veröffentlicht Lena ein völlig ungewohntes Foto von sich: ein Selfie von ihr, auf dem sie sich zerzaust und ungeschminkt präsentiert – ganz locker auf dem heimischen Sofa. Das dürfte zwar kaum das erste Mal sein, dass sich die Schönheit zu Hause auf diese Weise entspannt. Bisher bot sie ihren Followern aber nur selten einen derartigen Einblick. "Hi von meiner Couch", betitelt Lena ihren Schnappschuss treffend.

In Bezug auf ihren Account scheint die The Voice of Germany-Moderatorin aktuell Lust auf Veränderung zu haben. Erst vor wenigen Wochen postete sie mehrmals Bilder, auf denen sie sich betont privat und auch freizügig zeigte. Eine deutliche Veränderung zu den Fashion-, Sport- und Model-Bildern, die ihren Feed zuvor beherrscht hatten.

