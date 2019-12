Sie wollte wirklich auf Nummer sicher gehen! Maren (27) und Tobias Wolf verkündeten vor wenigen Stunden eine zuckersüße Neuigkeit: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Nach langem, geduldigem Warten und einigen Jahre des Probierens erfüllte sich jetzt der größte Wunsch der beiden. Kein Wunder, dass die Influencerin ihr riesiges Glück erst gar nicht wahrhaben konnte: Maren machte gleich drei Schwangerschaftstests!

Nach der großen Schwangerschaftsverkündung teilte die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story auch sofort ein Beweisbild: Maren hat tatsächlich auf gleich drei Stäbchen gepinkelt – und das Ergebnis war durchweg positiv! Auch ihre Netz-Kollegen und Freunde freuten sich bei diesen Bildern mit dem Paar. "Freue mich so krass. Willkommen im Baby-Club", schrieb die frischgebackene Mutter Kisu den beiden in ihrer Insta-Story.

Gegenüber Promiflash machten die künftigen Eltern auch noch einmal ganz deutlich, wie sehr sie sich auf ihr Wunschkind freuen. "Wir sind total aufgeregt und freuen uns so sehr, dass sich alle mit uns freuen. Können es immer noch nicht fassen und sind so gespannt auf dieses Abenteuer", schilderten die beiden rundum glücklich auf eine Nachfrage von Promiflash hin.

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Schwangerschafttests

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Tobias Wolf und seine Frau Maren, Webstars

