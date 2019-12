Melissa und Philipp ließen sich dieses Jahr auf ein verrücktes Experiment ein: Sie heirateten bei Hochzeit auf den ersten Blick, ohne sich vorher jemals getroffen zu haben. Während die Show noch im Fernsehen lief, durften die beiden auf keinen Fall verraten, ob sie noch zusammen sind. Einige Zuschauer vermuteten allerdings, dass das Paar bereits getrennt ist, da Melissa im Netz ohne ihren Ring zu sehen war. Mittlerweile steht fest: An den Spekulationen war nichts dran – die beiden sind noch ein Paar. Aber warum hatte sich die glückliche Braut dann ohne ihren Eheschmuck gezeigt?

Im Promiflash-Interview klärte sie das Verwirrspiel nun auf: "Da wir auf Social Media nicht preisgegeben durften, ob wir uns für die Ehe entschieden haben oder nicht, musste ich meine Ringe für diverse Fotos und Live-Storys ablegen." Das habe dann dafür gesorgt, dass diese Spekulationen überhaupt erst zustande gekommen waren, führte sie weiter aus.

Für sie sei jedoch eine Scheidung zu keinem Zeitpunkt infrage gekommen – auch nicht, als ihr Mann kurz vor dem Finale gezweifelt hatte, da ihm statistische Werte gefehlt hatten, die ihn in seiner Entscheidung für die Ehe hätten bestärken können. "Ich denke, es ist ganz normal, dass Menschen an so einem aufwühlendem Tag auch mal kurz anfangen zu 'zweifeln'", verteidigte sie Philipp. Daher habe sie Verständnis für seinen kurzen Statistik-Grübler aufbringen können.

