Jenna Dewan (39) lässt es entspannt angehen! Die Schauspielerin ist hochschwanger – und will sich offenbar nicht in enge, einschnürende Klamotten zwängen müssen. Schon in den vergangenen Wochen zeigte sie legere Looks zum Wohlfühlen. Egal ob Oversized-Pulli oder lockeres Maxikleid: Jenna liebt es aktuell bequem. Kein Wunder also, dass die Tänzerin erneut in einem Schlabber-Outfit gesehen wurde – handelt es sich hier vielleicht sogar um einen Pyjama?

Am Dienstag schlenderte die Ex von Channing Tatum (39) gemeinsam mit Tochter Everly (6) sowie ihrem neuen Partner Steve Kazee (44) durch Los Angeles. Paparazzi-Aufnahmen zeigen, dass das Trio augenscheinlich bei bester Laune gewesen ist. Besonders Jenna konnte offenbar gar nicht aufhören zu strahlen: Ob das an ihrem Schlafanzug-ähnlichen Jumpsuit liegt? Der sieht immerhin nicht nur supergemütlich aus, sondern gleichzeitig auch ziemlich lässig-chic.

Doch Jenna kann auch anders! Bei den diesjährigen American Music Awards schlenderte die 39-Jährige in einem pinken, körperbetonten, bodenlangen Dress über den roten Teppich, posierte für die Fotografen – und stellte trotz kugelrundem Babybauch ihren Sexappeal unter Beweis.

MEGA Jenna Dewan im Dezember 2019

Ricardo/MEGA Steve Kazee, Everty Tatum und Jenna Dewan im Dezember 2019

imageSPACE / MEGA Schwangere Jenna Dewan in einem pinken, bodenlangen Kleid

