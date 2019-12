Jenna Dewan (39) legt sich auch hochschwanger nicht auf die faule Haut. Die Schauspielerin schwebt nach ihrer Trennung von Channing Tatum (39) mit ihrem neuen Partner Steve Kazee (44) auf Wolke sieben. Bereits in wenigen Wochen soll ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt kommen. Doch auch hochschwanger ist die Step Up-Darstellerin noch immer viel unterwegs. Jetzt wurde sie beim Besuch ihres Hautarztes gesehen. Zeigen wollte die Zweifach-Mama in spe ihren Babybauch an diesem Tag jedoch nicht...

Für ihren Arzttermin in Beverly Hills war die 39-Jährige am Freitag komplett in schwarz gekleidet. Ihr weit geschnittenes Maxikleid fiel ihr locker über den Körper, sodass ihr eigentlich mittlerweile großer Babybauch nur zu erahnen war. Dazu kombinierte sie schwarze Ballerinas und eine Clutch in derselben Farbe. Ihre offenen, leicht gelockten Haare und eine Sonnenbrille machten den classy Look perfekt. Eigentlich kein aufregendes Outfit, doch Jennas Schwanger-Glow war einfach nicht zu übersehen und peppte die Kombi ordentlich auf!

Offenbar hat die werdende Mami nicht immer Lust darauf, ihre Körpermitte zu betonen. Im Netz bekommen ihre Fans ihre Kugel dagegen in voller Pracht zu sehen: Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Steve ein Foto von Jenna, auf dem sie bekleidet mit einer schwarzen Unterhose und einem Crop-Top auf dem Bett posiert. "Diese Frau. Was für eine Spur sie bereits in meinem Herzen hinterlassen hat", schrieb der 44-Jährige zu dem heißen Bild.

MEGA Jenna Dewan in Beverly Hills

Anzeige

MEGA Jenna Dewan im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / stevekazee Jenna Dewan, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de