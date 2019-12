Es gibt Einblicke in Kaley Cuocos (34) neue Serie! Die Schauspielerin stand viele Jahre für die erfolgreiche TV-Show The Big Bang Theory vor der Kamera. Nach der letzten Staffel hat sich die Blondine mittlerweile einem neuen Projekt zugewandt: Sie dreht die Serie "The Flight Attendant", bei der sie als Produzentin und Darstellerin mitwirkt. Der Starttermin soll im kommenden Jahr sein – noch sind die Dreharbeiten in vollem Gange. Bilder vom Set liefern Fans einen ersten Vorgeschmack.

Auf den Paparazzi-Aufnahmen ist zu sehen, wie die US-Amerikanerin zusammen mit ihrem Co-Star Zosia Mamet (31) in New York am Drehen ist. Kaley verkörpert in der Produktion die Hauptfigur Cassandra Bowden, während die 31-Jährige als Annie in eine Nebenrolle schlüpft. In dem neuen Format geht es um eine Flugbegleiterin, die nach einer wilden Nacht in Dubai mit Gedächtnislücken und neben einer Leiche aufwacht. In ihrer Heimat New York gerät sie in das Visier des FBI und fängt langsam an zu glauben, die Mörderin zu sein.

Auch ein anderer Serienliebling hat es in Kaleys Cast geschafft: T.R. Knight (46) wurde durch seine Rolle als George O'Malley in Grey's Anatomy berühmt. Nach seinem tragischen Serientod 2009 spielt er neben der 34-Jährigen nun Davey, den Bruder der Titelfigur.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Zosia Mamet und Kaley Cuoco bei den Dreharbeiten zu "The Flight Attendant"

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Kaley Cuoco am Set von "The Flight Attendant"

Getty Images T.R. Knight 2018 in Los Angeles

