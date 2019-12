Jennifer Garner (47) genießt die Zeit mit ihren Kindern! Die US-Amerikanerin ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch dreifache Mama. Ihre Sprösslinge Samuel (7), Seraphina (10) und Violet (14) sind offenbar das große Glück der Ex-Ehefrau von Ben Affleck (47). Kurz vor Weihnachten hat die 47-Jährige einen gemütlichen Tag mit ihrem Nachwuchs verbracht – ein Besuch im Nagelstudio inklusive!

Paparazzi erwischten die "30 über Nacht"-Darstellerin am Mittwoch mit Samuel und Seraphina in Brentwood, einem Stadtteil von Los Angeles, vor einem Beauty-Salon. Weitere Aufnahmen zeigen Jennifer bei einer Pediküre, während sie mit konzentriertem Blick auf ihr Handy schaut. Von der Anwesenheit der Fotografen scheint die Hollywood-Größe nicht begeistert zu sein: Mit verärgertem Gesichtsausdruck blickt sie in die Kamera und hebt demonstrativ eine Hand.

Der Frust über die Reporter dürfte nach der Kosmetikbehandlung verflogen gewesen sein. Auf weiteren Bildern lächelt Jen in Richtung der Paparazzi. Auch das Ergebnis ihrer Mani-Pedi-Einheit ist auf den Schnappschüssen zu sehen: Auf den Finger- und Fußnägeln der gebürtigen Texanerin schimmert ein Nude-Lack. Söhnchen Samuel hingegen freut sich sichtlich über seine rot-schwarz lackierten Füßchen.

Getty Images Jennifer Garner bei einer Gala, November 2019

BG/MEGA Jennifer Garner im Dezember 2019 in Brentwood, USA

BG/MEGA Jennifer Garner und ihr Sohn Samuel in Brentwood, Dezember 2019

