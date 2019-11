Wie die Mutter, so die Tochter – Violet (13) entpuppt sich als lebender Beweis für die Stimmigkeit dieses Sprichwortes! Die 13-Jährige ist die Älteste des Geschwister-Trios, das aus der einstigen Ehe von Jennifer Garner (47) und Ben Affleck (47) stammt, und zu dem Seraphina (10) und Samuel (7) gehören. Violet wird ihrer berühmten Mama dabei von Tag zu Tag ähnlicher. Neueste Schnappschüsse beweisen, dass die Teenager-Beauty hinsichtlich Schönheit verblüffend viel von dem Hollywoodstar mitbekommen hat!

Jennifer und ihre Älteste waren am vergangenen Sonntag im kalifornischen Brentwood gemeinsam unterwegs für einen ausgedehnten Shoppingtrip. Bei dem Anblick der beiden wird deutlich: Violet ist ihrer Mutter nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten, sondern ist auch schon jetzt fast so groß wie sie! Eine fantastische Figur machten beide: Während der Teenager einen dezent senfgelben Overall mit schwarzem Jäckchen trug, beeindruckte die 47-Jährige mit ihrer schlichten Eleganz in einem dunklen Einteiler.

Selbstverständlich genießen die beiden ihre Freizeit aber nicht nur als Zweiergespann. Das Halloween-Fest verbrachten sie mit der gesamten Familie – selbst Vater Ben ging abends mit auf Süßigkeitenjagd in Malibu. Während die Eltern in Straßenklamotten unterwegs waren, hatten sich die Kids in Kostüme geworfen.

Backgrid Jennifer Garner und Tochter Violet im November 2019

Anzeige

Backgrid Jennifer Garner und Tochter Violet im November 2019

Anzeige

MEGA Ben Affleck mit seinen Kids Samuel und Seraphina an Halloween 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de