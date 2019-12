Joaquin Phoenix (45) ist nach seinem Mega-Erfolg mit dem Film Joker schon wieder ins nächste große Projekt involviert! Der Hollywood-Star, der für seine Hauptrolle in der Comicverfilmung als heißer Oscar-Kandidat gehandelt wird, wurde in New York an einem neuen Film-Set gesichtet und scheint am nächsten Erfolg zu arbeiten. In der Zwischenzeit klingeln die Kinokassen kräftig weiter. Joaquins schauspielerische Meisterleistung im "Joker" sorgte dafür, dass der Film – obwohl nicht jugendfrei, die Eine-Milliarde-Dollar-Marke knackte. Und das in der rasant kurzen Spielzeit seit der Premiere – im Oktober dieses Jahres! Eigentlich könnte sich der 45-Jährige jetzt wohl erstmal ein wenig zur Ruhe setzen, das kommt für ihn aber offensichtlich nicht infrage: Von Paparazzi wurde er beim nächsten Job gesichtet!

Noch soll das Werk keinen Titel haben, wie Daily Mail berichtet, erste Eindrücke kann man von seinem Part in dem Film aber jetzt schon gewinnen: In New York wurde Joaquin vor wenigen Tagen dabei abgelichtet, wie er durch die Straßen lief und Soundaufnahmen machte. Mit angegrautem Haar, einem Anorak, Pulli und einer locker sitzenden Hose bekleidet, ist der "Gladiator"-Darsteller auf den Schnappschüssen gut zu erkennen. Bei den Dreharbeiten soll es sich zudem um den neuen Streifen des Regisseurs Mike Mills handeln, der zuletzt "Jahrhundertfrauen" mit Elle Fanning (21) herausbrachte.

Ob sich die Fans auch auf eine Fortsetzung der Geschichte rund um den Widersacher von Batman mit Joaquin freuen dürfen, ist derzeit noch unklar. "Für eine Fortsetzung ist es viel zu früh. Ich habe noch nicht einmal mit Joaquin darüber gesprochen", sagte der "Joker"-Filmschöpfer Todd Phillips (49) auf die Nachfrage von Variety.

LRNYC / MEGA Joaquin Phoenix in der Rolle als "Joker"

Anzeige

SteveSands / NewYorkNewswire / MEGA Joaquin Phoenix im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix und Todd Phillips im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de