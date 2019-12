Ist Nico Rosberg (34) eine willkommene Überraschung? Am Mittwoch wurde bekannt, dass der ehemalige Formel-1-Star als Investor bei Die Höhle der Löwen einsteigen wird. Ab dem kommenden Herbst wird er in der Tüftlershow zu sehen sein – die Dreharbeiten beginnen bereits im Januar 2020. Was sagen die Fans des Formats eigentlich zu dem Neuzugang? Passt Nico in "Die Höhle der Löwen" oder nicht?

Die Meinungen driften weit auseinander, wie die Kommentare unter dem dazugehörigen Promiflash-Beitrag auf Facebook zeigen. Während sich viele Nutzer über "den frischen Wind" und "endlich mal wieder ein junges Gesicht" freuen, haben andere offenbar wenig Sympathie für Nico übrig, "Da bin ich froh, den in der Formel 1 los zu sein und jetzt das", stichelt ein User. "Bitte nicht. Was will er da?", fragt sich ein weiterer.

Auch die Promiflash-Umfrage zu Nicos Einstieg bei "Die Höhle der Löwen" belegt: Die Idee überzeugt nicht jeden! Rund 67 Prozent der Umfrage-Teilnehmer finden diesen Schritt gut, doch 33 Prozent hätten sich einen anderen Investor gewünscht.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Das Investoren-Team von "Die Höhle der Löwen"

Axel Schmidt/Getty Images for Greentech Festival Formel-1-Star Nico Rosberg

TV NOW / Bernd-Michael Maurer Die Investoren bei "Die Höhle der Löwen" 2019

