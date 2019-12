Frank Thelen (44) wurde ersetzt: Anfang November bestätigte der Löwe der ersten Stunde seinen Ausstieg aus Die Höhle der Löwen. Grund für seinen Rückzug: Für Frank ist die eigentliche Arbeit zusammen mit dem TV-Job zu viel geworden. Doch die erfolgreiche Gründer-Show liefert nun ehrenvollen Ersatz: Nico Rosberg (34) soll als neuer Unternehmer an der Seite von Judith Williams (47) und Co. in einem Sessel Platz nehmen!

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, soll der ehemalige Formel-1-Star ab kommendem Herbst als neuer Investor ins Rennen gehen. Nach seiner Rennfahrerkarriere habe der 34-Jährige mit zahlreichen unternehmerischen Investments in den Bereichen Mobilität, Food und Mode Schlagzeilen gemacht. Erst in diesem Jahr investierte Nico in einen E-Scooter-Anbieter – damit bringt der Familienvater genügend Erfahrung mit in die Höhle.

Fans des beliebten TV-Formates dürfen sich im Frühjahr 2020 aber noch einmal auf Frank Thelen in der Runde der Löwen freuen. Wie Vox erst kürzlich bestätigt, wird es zum ersten Mal in der Geschichte der Innovationensendung eine Frühjahresstaffel geben – und in der wird der 44-Jährige seinen Abschied feiern.

Getty Images Investor Frank Thelen in der TV-Show "Die Höhle der Löwen", 2017

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast

Chris Emil Janßen / ActionPress Frank Thelen, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

