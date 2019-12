Hinter Sarah Lombardi (27) liegen aufwühlende Beziehungsjahre. 2011 lernte die Musikerin Pietro Lombardi (27) bei DSDS kennen – und lieben. Die damaligen Turteltauben gaben sich zwei Jahre später das Jawort. 2015 wurde ihr Sohn Alessio (4) geboren. Doch ein Jahr darauf sollte sich alles ändern: Die heute 27-Jährige wurde beim Fremdgehen mit ihrem Jugendfreund Michal erwischt – und Pietro und die Brünette trennten sich. Diese Zeit war nicht nur wegen des eigentlichen Liebes-Aus' nervenaufreibend für Sarah. In ihrer Doku spricht sie nun über diese prägende Zeit!

In der RTL-Doku "Absolut Sarah" ließ die "Genau hier"-Interpretin diese Momente zusammen mit ihrer Mutter Sonja Strano Revue passieren – und gestand dabei, wie erdrückend die Hass-Welle für sie war. "Ich hatte das Gefühl, dass ich daran zerbreche. Es war ein Ritt durch die Hölle. Ich konnte nichts anderes machen, als es auszuhalten. Es gab Tage, an denen ich dachte, ich höre mit allem auf", gestand die Das Supertalent-Jurorin. Besonders die massive Wucht an Netz-Trollen, die Sarah beleidigten, war kaum ertragbar. Sarahs Mutter hätte sich die Web-Unruhestifter in dieser Zeit zu gerne zur Brust genommen: "Es war so heftig, was da gesagt wurde. Ich weiß nicht, wie man damit klarkommen kann. Ich hätte am liebsten alle versammelt und sie verdroschen, aber das ging ja nicht", erklärte Sonja.

Nicht nur im Internet sah sich Sarah mit der Pietro-Trennung konfrontiert – es gab auch Situationen in ihrem Alltag, die ähnlich schlimm für die gebürtige Kölnerin waren. "Sie hat mich weinend angerufen, weil Presseleute ihr gefolgt sind. Sie hatte das Kind im Auto, das war den Leuten aber völlig egal", berichtete Sarahs Mama weiter.

WENN Sarah und Pietro Lombardi bei DSDS 2011

Anzeige

Thüringen Press / ActionPress Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sarah Lombardi auf Mallorca 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de