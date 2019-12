Am vergangenen Mittwoch kam endlich der lang ersehnte letzte Teil der aktuellen Star Wars-Trilogie in die deutschen Kinos! Bereits vor der Premiere wurde im Netz wild über die Besetzung der Stormtrooper-Armee spekuliert. Denn unter den Darstellern soll sich auch ein in voller Montur verkleideter Promi befinden – "Luke Skywalker"-Star Mark Hamill lieferte jetzt sogar einige Hinweise: One Direction-Star Harry Styles (25) verkörpert angeblich einen der beliebten Soldaten!

"Ich frage mich, wer in diesem Fall der geheime Stormtrooper ist?", teilte Schauspieler Mark via Twitter mit und stellte Vermutungen an. In seinem Tweet versteckte der 68-Jährige einige Hinweise: Unter den bisherigen Stars war kein Sänger dabei – das könnte für Mark nur in "eine Richtung" deuten. Mit dem Hashtag #Stylestrooper folgte der wohl offensichtlichste Tipp – eine Verbindung zwischen dem Nachnamen des Künstlers und der Truppe im Film. Für die endgültige Auflösung der Geheimniskrämerei müssen sich die Zuschauer allerdings noch ein wenig gedulden.

Bisher steckten vier britische Bekanntheiten unter der Stormtrooper-Haube: Neben James Bond-Darsteller Daniel Craig (51) schlüpften auch die royalen Brüder Prinz William (37) und Prinz Harry (35) in die Kämpferrolle. Der Sänger Ed Sheeran (28) war ebenfalls bereits ein Teil der Film-Armee.

Splash News Mark Hamill im Dezember 2019

Splash News Harry Styles im Mai 2019

Splash News Ed Sheeran im Juni 2019

