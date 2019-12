Baby-Talk bei Hochzeit auf den ersten Blick! Einige Monate nachdem Cindy, Melissa, Nicole und Samantha in dem Dating-Format einen Fremden geheiratet hatten, trafen sie sich noch einmal, um die vergangenen Wochen Revue passieren zu lassen. Alle vier sind noch mit ihren Männern, mit denen sie in der Sendung verkuppelt worden waren, zusammen. Da stellt sich natürlich die Frage: Wann bekommen die Paare ihren ersten Nachwuchs?

In einer Runde mit "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (38) und den beiden ehemaligen Teilnehmerinnen Ramona und Vanessa sprachen die diesjährigen TV-Bräute über ihre Pläne bezüglich Kindern. So erzählte Cindy, dass sie ihren Mann Alex gefragt habe, ob er eine Deadline habe und die habe er nicht. Bei Melissa und ihrem Gatten sieht es etwas anders aus: "Philipp hat eine Deadline, er möchte, wenn er 35 ist, keine Kinder mehr." Der strategische Einkäufer ist 32 – das heißt, die beiden Hamburger müssten in den nächsten drei Jahren Nachwuchs bekommen.

Auch Nicole äußerte sich dazu, ob sie und David bereits Babys planen. "Bei uns war es auch schon Thema. Wir wollen auf jeden Fall Kinder, aber wir haben auch gesagt, dass es jetzt erst mal wichtiger für uns ist, dass wir uns besser kennenlernen." Zunächst würden sie auch gerne erst zu zweit eine schöne Zeit miteinander verbringen. "Wir wollen unseren Kindern auch erzählen können, das haben Mama und Papa mal gemacht."

Sat.1 Nicole und Samantha bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Cindy und Melissa bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer im Okrober 2019

