Die vier verbliebenen Hochzeit auf den ersten Blick-Pärchen sind im Liebesrausch! Seit der finalen Folge des Flirtformats ist es kein Geheimnis mehr: Cindy und Alex, Melissa und Philipp, Nicole und David sowie Samantha und Serkan sind noch immer verheiratet – und wollen es auch weiterhin bleiben. Nach den Dreharbeiten können die Bewohner von Wolke sieben ihr Glück nun auch endlich öffentlich ausleben – und das tun sie im Netz auch mit süßen Liebes-Posts für ihre Partner!

"An deiner Seite fühle ich mich vollkommen. Ich liebe dich", lauten die rührenden Zeilen, die Cindy ihrem Herzbuben Alex auf Instagram widmet. Aber auch Melissa lässt ihrem Göttergatten ein liebliches Loblied zukommen: "Auch wenn du kurz deine Statistiken gebraucht hast, wusste ich, du wirst auf dein Herz hören", schrieb sie. "Wir sind eine traumhafte Familie. Ich liebe dich", schwärmte die Yoga-Liebhaberin weiter. Nicole postete ein Kussbild mit ihrem David, das am Tag ihrer Hochzeit auf den ersten Blick entstanden ist. "Wir sind überglücklich und schauen mit strahlenden Gesichtern in die Zukunft", so ihre Worte dazu. Sam hingegen bedankt sich hauptsächlich bei ihren Lieblingen. "Ich habe die besten Freunde und die beste Familie, die man sich nur wünschen kann. Und vielleicht ja jetzt auch den besten Mann", meinte sie.

Neben den Ladys griffen auch die Herren ganz tief in den Lyrik-Topf – im Falle von Alex bedurfte das aber nicht vielen Worten. "Ich liebe dich, Cindy" schrieb er lediglich zu einer Momentaufnahme der beiden. Philipp holte da schon ein bisschen weiter aus: "Ich freue mich, gemeinsam mit Melissa meine Zukunft zu teilen und zu verbringen", lauten seine Zeilen. "Ein Feuerwerk der Gefühle", so David, der dazu einen Schnappschuss mit seiner Nici postete.

