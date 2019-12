Im Sommer dieses Jahres verkündete Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (46), dass ihre Show noch bis 2025 gehen wird – also insgesamt 20 Jahre. Guido Maria Kretschmer (54) ist seit fast acht Jahren das Gesicht und Aushängeschild von Shopping Queen – könnte er sich also so etwas Ähnliches auch für sein Format vorstellen? Promiflash hat bei Guido direkt nachgefragt, wie lang er noch mit "Shopping Queen" machen würde!

Vor wenigen Monaten traf Promiflash den Modedesigner am Rande der Fashion Week in Berlin. Auf die Frage, ob er sich für seine Show ein Limit gesetzt hat, fand der 54-Jährige eine klare Antwort. "Nein, ich glaube einfach, dass es auch wichtig ist, dass man ein gutes Gefühl dazu behält und das gut macht", erklärte der beliebte Fashionexperte im Interview. Fans können also immer noch darauf hoffen, dass Guido irgendwann sein 20-jähriges "Shopping Queen"-Jubiläum feiert.

In einem früheren Interview mit Promiflash erklärte der Designer auch, welcher Kollege ihn zum Format ermutigt hat. Es war kein Geringerer als Karl Lagerfeld. "[Er] sagte: 'Wissen Sie, wenn ich in Ihrer Lage wäre und das Talent wie Sie hätte, so schnell und lebendig zu sein, dann würde ich das auch machen. Denn das ist das Richtige, was man heute machen kann'", plauderte Guido aus.

Getty Images Heidi Klum in Beverly Hills

Matthias Nareyek/Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

Getty Images Karl Lagerfeld, Chanel-Designer

