Sophia Vegas (32) ist in diesem Jahr in ganz besonderer Weihnachtsstimmung: Zum allerersten Mal feiert die Reality-TV-Darstellerin gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter! Seit Februar rundet Baby Amanda das Familienglück von Sophia und Daniel Charlier ab, das diesjährige Fest der Liebe wird für das Trio also eine echte Premiere. Und die scheint Sophia kaum erwarten zu können: Schon jetzt teilt sie Fotos von sich und ihren Liebsten im lustigen Rentier-Look.

Ein Weihnachtsfest, das der kleinen Familie wohl auf ewig in Erinnerung bleiben wird! "In meinem ganzen Leben konnte ich noch nie erfahren, was wahre Liebe ist", schreibt Sophia zu einer Vielzahl von weihnachtlichen Bildern auf Instagram. Eines davon zeigt sie und ihre Liebsten vor einem geschmückten Christbaum. Das Highlight sind wohl die niedlichen Rentier-Geweihe, von denen sogar Amanda eines trägt. "Viele Menschen sind nur fokussiert auf materielle Dinge und versuchen, ihr Glück zu kaufen", kommentiert die Wahl-Amerikanerin die Fotos weiter.

Abschließend beteuert Sophia: "Ich bin so froh, dass ich das Glück habe, die süßeste Tochter der Welt und einen einzigartigen Mann gefunden zu haben, mit einer großen Menge an Brüdern für unseren Engel." Diese Form von Glück könne man schließlich nicht käuflich erwerben, betont die Befürworterin von Beauty-OPs.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Amanda, Dezember 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Amanda im Dezember 2019

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Tochter Amanda im Dezember 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Amanda im Dezember 2019

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Tochter Amanda im Dezember 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit Töchterchen Amanda, Dezember 2019



