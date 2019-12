Trotz OP verzichtet Sophia Vegas (32) nicht auf ihr perfektes Styling! Dass die Blondine besonders viel Wert auf ihr Äußeres legt, hat sie in der Vergangenheit bereits des Öfteren bewiesen. Die Reality-TV-Darstellerin hat sich für ihren Traumkörper nicht nur einmal unters Messer gelegt. Auch Schmerzen und die Genesungszeit nach einer Operation können sie nicht davon abhalten, ihren Look aufzubessern. Nach dem Eingriff ließ sich Sophia ihre Extensions im Liegen wechseln.

"Nach meiner Operation haben die Lieben mich tatsächlich im Liegen behandelt, um meine Extensions zu entfernen", freut sich die 32-Jährige auf Instagram zu einer Bilderreihe, die sie während des Stylings zeigt. "Egal ob Sonne, Regen, Strand oder Meer - Fashion Shows, Shootings oder Red Carpet Events: Meine Haare sitzen einfach perfekt!", stellt sie klar und bedankt sich bei ihrem Friseur-Team für deren tolle Arbeit. Auch Töchterchen Amanda ist bei der Beauty-Behandlung in den eigenen vier Wänden dabei – und sitzt happy auf Mamas Schoß.

Welcher Art von Operation sich Sophia kürzlich unterziehen musste, verrät sie in ihrem Beitrag nicht. Die Pics der Ex-Frau von Bert Wollersheim (68) versetzten ihre Fans allerdings in ziemlichen Schock. "Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Ganz aufgedunsen", zeigte sich ein User unter dem Post besorgt. Und tatsächlich: Die Backen der Fernseh-Bekanntheit wirken ziemlich rund.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas bei einer Haar-Behandlung

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Bekanntheit

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Styling-Team

