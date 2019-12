Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) wissen genau, was von ihnen erwartet wird. Seit über acht Jahren sind der Sohn des britischen Thronfolgers und die Mutter seiner drei Kinder ein Ehepaar. Gemeinsam gehen der Herzog und die Herzogin von Cambridge auf Staatsreisen und haben schon die eine oder andere Charity-Veranstaltung gehalten. Nach außen hin sind sie das perfekte Team – doch wie funktioniert die Beziehung von William und Kate wirklich?

Das ließ nun ein Insider gegenüber People durchblicken. Demnach seien sich die Mitglieder des britischen Königshauses sehr bewusst, was von ihnen erwartet wird. "Sie kümmern sich umeinander, aber auf unterschiedliche Weise. Manche würden sagen, dass es eine altmodische Ehe ist, aber es scheint zu funktionieren", meinte der Informant aus dem Umfeld der Cambridges. Die zwei würden in ihrer Partnerschaft nämlich verschiedene Rolle einnehmen, die sie so zu einem guten Duo machen.

Eine weitere Quelle erklärte dem Online-Portal zudem, dass sich ihr Teamwork besonders bei offiziellen Terminen bemerkbar mache: "Die Leute achten immer auf die tollen Reden, die William hält, aber Kate ist genauso wichtig, wie sie sich mit Präsidenten und deren Frauen unterhält." Diese Aufteilung würde William und Kate bei ihrer täglichen Arbeit entlasten.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in der Royal Albert Hall im November 2019

Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William, September 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate während ihrer Pakistan-Reise

