Weihnachten steht vor der Tür und Sophia Vegas (32) nutzt die warmen Temperaturen in ihrer Wahlheimat Kalifornien voll aus! Mit ihrem Ehemann Daniel Charlier und ihrer kleinen Tochter Amanda Jaqueline genießt die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ihr Leben in vollen Zügen und gewährt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Sophia hat nun wieder einige Schnappschüsse von sich und ihrer Familie geteilt: Darauf zeigt sie sich in einem knallig pinken Badeanzug!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Sophia die Bilder von sich und ihrer Rasselbande am und im hauseigenen Schwimmbecken: "Momente, die ich nie missen möchte. Unser kleiner Sonnenschein liebt es, im Pool zu planschen. Und Amanda liebt ihren Bikini. [...] Yey, der Sommer kann kommen, ist nämlich auch bei uns etwas frisch." Bei Temperaturen von rund 20 Grad Celsius hat Sophia ihren Post wohl nicht allzu ernst gemeint.

Trotz der sommerlichen Motive scheint die Familie schon ordentlich in Weihnachtsstimmung zu sein, denn auf den Social-Media-Kanälen der Beauty-OP-Liebhaberin wimmelt es nur so vor festlichen Aufnahmen. Vor wenigen Tagen setzte sich sich beispielsweise mit ihren Liebsten in Weihnachts-Outfits vor einem geschmückten Christbaum in Szene. "Die schönste Zeit im Jahr", betitelte Sophia die Pics.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit Tochter Amanda im Dezember 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit Tochter Amanda im Whirlpool

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Familie

