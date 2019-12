Bei Sophia Vegas (32) und ihrer kleinen Familie ist das Weihnachtsfieber ausgebrochen! Im Netz hält der Reality-TV-Star seine Community mit regelmäßigen Schnappschüssen aus dem Alltag auf dem Laufenden. Mit ihrem neuen Post bringt die Blondine jetzt ihre Fans zum Schwärmen: Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel Charlier und Töchterchen Amanda Jaqueline posiert das Trio vor einer weihnachtlichen Kulisse – und schickt liebevolle Grüße aus Beverly Hills!

Pünktlich zum dritten Advent teilt die Beauty via Instagram einen Anblick zum Dahinschmelzen: Sophia und ihre beiden Liebsten lächeln freudestrahlend in die Kamera – im Hintergrund schmückt ein XXL-Weihnachtsmann einladend die Tür. "Das größte Geschenk im Leben ist, wenn du deine eigene Familie gründest und alle gesund sind", schrieb die OP-Liebhaberin dankbar neben das Familienbild und fügte hinzu: "In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen dritten Advent."

Mit dem US-Geschäftsmann scheint die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ihr ganz großes Glück gefunden zu haben. Seit Mitte 2018 lebt die Ex-Frau des ehemaligen Bordellbesitzers Bert Wollersheim (68) mit ihrem Schatz und dem gemeinsamen Nachwuchs in Kalifornien. Mit dem Jawort im September nahm Sophia neben ihrem Künstlernamen Vegas auch den Nachnamen ihres Mannes an.

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel und Tochter Amanda, Dezember 2019

