Mama ist schon mal begeistert! Seit wenigen Tagen ist es endlich offiziell: Lars Tönsfeuerborn hat das Herz von Prince Charming erobert. Der Podcaster und Nicolas Puschmann sind auch nach der Ausstrahlung der letzten Folge nach wie vor ein Paar und turtelten bereits beim Public-Viewing des Finales für die Fotografen. Zu diesem Event kam natürlich auch Nicolas' Mutter Angelika – und die verriet im Promiflash-Interview, warum sie denkt, dass Lars die perfekte Wahl für ihren Sohn ist!

Angelika hat die beiden natürlich schon einige Male als Paar erlebt – und weiß daher, warum die beiden so großartig harmonieren: "Die haben den gleichen Humor, ich glaube, das ist schon echt ganz gut. Und ich sage mal so: auch vom Selbstbewusstsein her", erklärte sie. Die zwei hätten nach außen hin immer ein sehr freies Mundwerk – seien aber andererseits auch beide sehr tiefsinnig, gefühlvoll und fürsorglich. "Ich glaube auch, dass die sich einfach super ergänzen", schwärmte sie weiter.

Aus dem Schwärmen kam auch das Siegerpaar selbst nicht mehr heraus. Mit ihrem ersten Liebesinterview mit Promiflash stellten sie einmal mehr unter Beweis, wie sehr die Chemie zwischen ihnen stimmt: "Es ist so schön! Wir haben es wirklich zweieinhalb Monate geschafft, es geheimzuhalten und haben uns trotzdem schon innig geliebt. Das jetzt endlich nicht mehr verheimlichen zu müssen und einen ganz normalen Alltag zu haben, ist so erleichternd", schilderte Nic mit strahlenden Augen.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann im Dezember 2019

Anzeige

TVNOW Nicolas Puschmann mit seiner Mutter Angelika bei "Prince Charming"

Anzeige

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn, "Prince Charming"-Sieger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de