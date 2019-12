Wenn es bei ihnen Stress gibt, dann geht es dabei oft um ihr Töchterchen Mia Rose (2)! Die Influencer Sarah (28) und Dominic Harrison (28) begeistern mit ihrer kleinen süßen Familie bereits Millionen von Menschen im Netz. Als Blogger geben sie ihren Fans private Einblicke in ihr alltägliches Leben. Von außen scheinen die drei eine absolute Bilderbuch-Familie zu sein. Aber auch bei ihnen gibt es hinter den Kulissen mal Zoff – und der dreht sich meist um ein und dasselbe Thema!

In ihrem Erziehungsratgeber #Familygoals offenbaren die Eltern jetzt, dass es beim Thema Erziehung schon mal richtig krachen kann. "Bei uns gibt es auch Situationen, in denen wir uns angreifen. Die zeigen wir natürlich nicht, was aber nicht heißt, dass wir sie nicht erleben", gibt das Duo ganz ehrlich zu. Allerdings halten beide solche Auseinandersetzungen auch für normal und wichtig."Macht euch keine Sorgen, wenn ihr wegen des Kindes häufiger aneinander geratet", machen sie ihren Lesern schließlich Mut.

Trotz aller Reibereien, die wegen ihrer kleinen Maus vielleicht manchmal vorkommen, planen die beiden trotzdem schon ihr zweites Kind. "Wir wollen den Abstand zwischen den beiden nicht zu groß werden lassen", erklären die Influencer in ihrem Buch.

ActionPress Dominic und Sarah Harrison, September 2017

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit Mia Rose, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de