Bei Simone Thomalla (54) fällt das diesjährige Weihnachtsfest kürzer aus! Seit 2009 ist die Schauspielerin mit Handballprofi Silvio Heinevetter (35) liiert. Das Paar lernte sich nach der Preisverleihung der Goldenen Henne kennen und lieben. Bei dem Gedanken an die anstehenden freien Tage und das Fest der Liebe ist der Mutter von Sophia Thomalla (30) allerdings gar nicht zum Feiern zumute – Schuld daran sei der Job ihres Liebsten!

Kurz vor dem letzten Adventswochenende ist die 54-Jährige noch lange nicht in Weihnachtsstimmung – und das wird sich wohl in den nächsten Tagen auch nicht mehr ändern: "Nimm dir nie einen Handballer, sonst hast du nie Weihnachten", verriet Simone im Interview mit Barba Radio. Statt das gemütliche Familienessen genießen zu können, muss der Berliner-Füchse-Torwart Silvio in die Sporthalle: "Die spielen immer am zweiten Weihnachtsfeiertag", erklärte die gebürtige Leipzigerin das jährliche Übel im Hause Thomalla.

Auch die gemeinsame Zeit mit Tochter Sophia vermisst die "Sprung ins Leben"-Darstellerin gegen Ende des Jahres besonders: "Es gibt ja nun auch kein kleines Kind mehr bei mir zu Hause. Da fehlt auch ein bisschen was. Wenn du Kinder hast, ist das schon noch ein bisschen was anderes", erklärte die ehemalige Lebensgefährte von Rudi Assauer (✝74). Doch ganz verderben lässt sich die Schönheit das Fest nicht: Sie steht vor dem Jahreswechsel für eine Komödie im Berliner Renaissance Theater auf der Bühne!

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter im Dezember 2012

Getty Images Sophia Thomalla mit ihrer Mutter Simone im Dezember 2013

Getty Images Simone Thomalla im März 2019

