Fast wie früher! Momentan genießt Sophia Thomalla (29) die Sonne im Süden Europas – aber nicht etwa mit ihrer neuen Flamme Loris Karius (26), sondern mit ihrer Mutter und deren Freund. Mit Mama Simone Thomalla (54) und Stiefpapa Silvio Heinevetter (34) ging es am Wochenende nach Portugal. Auf dem Programm stehen für das Dreiergespann vor allem Sightseeing, essen gehen, am Strand entspannen und Flamingoschwimmen im Pool. Da werden bei dem Model doch sicher Kindheitserinnerungen wach, oder?

Endlich die Zweisamkeit genießen? Da haben sich Simone und Silvio wohl etwas zu früh gefreut. Wie Sophias aktueller Instagram-Schnappschuss zeigt, freut vor allem sie sich über die Auszeit mit der Familie – Simone und Silvio wirken hingegen eher skeptisch. Auf der Momentaufnahme, die das Trio vor der Abreise am Flughafen zeigt, verdreht Mama Simone die Augen, während ihre Tochter bis über beide Ohren stahlt. Zu dem Foto schrieb Sophia ironisch: "Meine Eltern freuen sich sehr auf den Urlaub zu dritt." Wie viel Ernst sich wohl hinter der humorvollen Aufnahme versteckt?

Doch auch Simone konnte es sich nicht nehmen lassen, sich einen Scherz mit ihrem Töchterchen zu erlauben. Zu einem Familienfoto, das in einer portugiesischen Stadt aufgenommen wurde, kommentierte sie: "Brav sein lohnt sich doch", und spielte damit auf das Eis an, das Sophia in den Händen hält. Für Mama Simone ist und bleibt Sophia eben ihr kleines Mädchen!

Instagram / heinevetter12 Simone Thomalla und Silvio Heinevetter

Instagram / sophiathomalla Simone Thomalla, Sophia Thomalla und Silvio Heinevetter

Instagram / simonethomalla Simone und Sophia Thomalla, Juli 2019

