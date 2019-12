Am heutigen Montag ist es so weit: Birgit Schrowange (61) wird zum letzten Mal als Moderatorin der Sendung "Extra" zu sehen sein. Erst vor wenigen Wochen hatte das TV-Gesicht verkündet, sich von den Bildschirmen zurückziehen zu wollen – und das nach 25 Jahren. Birgit will sich zukünftig mehr auf ihr Privatleben konzentrieren. Aber verlässt sie das Format vielleicht auch mit einem weinenden Auge?

"Auf gar keinen Fall! Ich bin nicht der Typ, der gleich losheult", stellt sie im Interview mit Bild klar! Offenbar überwiegt die Vorfreude auf ihren neuen Lebensabschnitt fernab der TV-Landschaft und dafür hat sie sich eines ganz fest vorgenommen: "Ich möchte eine coole Alte werden! Die Neugierde nicht verlieren und das Leben genießen."

Nazan Eckes (43) wird ab dem kommenden Montag in Birgits Fußstapfen treten. Die beiden Frauen verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft und für Nazan ist ihre Vorgängerin schon seit fast 20 Jahren eine Art Mentorin. "Dank ihr habe ich verstanden, auf was es ankommt in diesem Job: 100 Prozent geben, aber dabei immer man selbst bleiben", schwärmte sie.

Hauter, Katrin Birgit Schrowange in Düsseldorf im März 2019

Adolph, Christopher Birgit Schrowange beim RTL Spendenmarathon 2018

TVNOW / Ruprecht Stempell Birgit Schrowange und Nazan Eckes, November 2019

