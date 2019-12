Vanessa und Peter haben eine ganz besondere Liebesgeschichte: Beide machten 2015 bei Hochzeit auf den ersten Blick mit – aber in der Sendung heirateten sie erst einmal jeweils eine andere fremde Person. Denn Vanessa wurde von den Experten des Formats mit David verkuppelt und für Peter wurde Jasmin ausgewählt. Doch in dieser Konstellation ließen sich beide Paare direkt wieder scheiden. Vanessa und Peter blieben danach in Kontakt, verliebten sich, bekamen ein Kind und heirateten. Da stellt sich die Frage: Wenn die zwei so perfekt zusammen passen, warum wurden sie nicht schon in der Show miteinander gematcht?

Am Sonntag wurde in einer Spezialsendung von "Hochzeit auf den ersten Blick" das Leben von Vanessa und Peter nach ihrer Teilnahme bei der Dating-Show gezeigt. In diesem Zusammenhang erklärte Dr. Sandra Köhldorfer (38), warum sie und ihre Kollegen Beate Quinn und Markus Ernst die beiden Turteltauben damals nicht verkuppelt hatten: "Während des Matching-Prozesses gab es einige sichtbare Hinweise darauf, dass Vanessa und Peter ein tolles Paar sein könnten. Nur wir konnten diese Konstellation nicht weiter verfolgen, da sie keine Umzugsbereitschaft hatten."

Mittlerweile sind die beiden nicht nur verheiratet und haben ein Kind, sondern sind auch im Job miteinander verbunden: "Wir haben uns beruflich vergrößert und einen zweiten Blumenladen im Raum Köln eröffnet. Gemeinsam haben wir schon sehr viel Schönes erleben dürfen, mussten aber auch einige Stürme überstehen. Das ist uns mit Bravour gelungen und wir sind überglücklich", verrieten sie gegenüber Promiflash.

SAT.1 Peter, Sanyana und Vanessa

Promiflash Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Peter und Vanessa an ihrer Hochzeit, 2019

SAT.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

