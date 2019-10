Ende Oktober ist es so weit: Hochzeit auf den ersten Blick geht in die sechste Runde! In dem TV-Experiment wollen die Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer, die Sexualtherapeutin Beate Quinn und der Diplom-Psychologe Markus beweisen, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann. Sie matchen unter den Bewerbern Paare, die sich beim allerersten Aufeinandertreffen auf dem Standesamt das Jawort geben. In den vergangenen Staffeln hat sich gezeigt, dass neben Liebe auch Freundschaften unter den Teilnehmern entstehen können – bei zwei Kandidaten hat sich sogar noch mehr entwickelt.

Zwischen Peter und Vanessa hat es erst auf den zweiten Blick gefunkt. Sie hatten sich nach den Dreharbeiten der Show auf Facebook geschrieben und kamen schließlich zusammen. Gegenüber Promiflash offenbaren sie nun: "Wir haben uns in diesem Jahr das Jawort gegeben!" Im engsten Freundes- und Familienkreis hätten sie geheiratet. Auch auf der Job-Ebene gibt es News bei den beiden: "Wir haben uns beruflich vergrößert und einen zweiten Blumenladen im Raum Köln eröffnet. Gemeinsam haben wir schon sehr viel Schönes erleben dürfen, mussten aber auch einige Stürme überstehen. Das ist uns mit Bravour gelungen und wir sind überglücklich", verraten sie.

Peter und Vanessa sind auch schon längst Eltern. Im Sommer 2017 erblickte ihr erstes Kind, Töchterchen Sayana, das Licht der Welt. Die Kleine ist somit das erste Baby der Kuppelshow.

Start von "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntag, 27. Oktober, ab 17:30 Uhr auf Sat.1

Sat.1 / Stefan Hobmaier Die Beziehungsexperten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

SAT.1 Peter, Sanyana und Vanessa

SAT.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

