Katie Price (41) erledigt die letzten Weihnachts-Einkäufe in Pantoffeln! Die fünffache Mutter feiert dieses Jahr die Feiertage anders als gewohnt: Ihre Kinder verbringen das Fest der Liebe bei ihren jeweiligen Vätern. Das Fotomodell selbst verbringt Weihnachten allein in ihrem Haus in London. Doch offenbar will sie trotzdem ihre Kids verwöhnen, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen: Fotografen erwischten Katie beim Last-Minute-Shopping für ihr Single-Christmas!

Leicht gehetzt aber mit einem Lächeln auf den Lippen fotografierten die Promijäger Katie wenige Tage vor Heiligabend auf dem Heimweg in London. Trotz eisiger Temperaturen war die 41-Jährige nur mit einem weißen Oversize-Hoodie und flauschigen Schlappen an den Füßen bekleidet. In ihrer Hand trug sie eine große Tüte – offenbar mit Präsenten und Geschenkpapier. Auch wenn ihre Kids dieses Jahr die Festtage bei ihren Dads verbringen, lässt es sich Katie offenbar nicht nehmen, sie dennoch reich zu beschenken.

Die Geldsorgen scheinen beim Weihnachtsbummel komplett vergessen. Bereits im November wurde Katie von einem Gericht für zahlungsunfähig erklärt. Ihre rund 900.000 Euro Schulden hatte sie nicht begleichen können. Anfang Dezember berichtete ein Insider, dass sie ihre Verlobungsringe verkaufen wolle, um sich aus dem finanziellen Fiasko zu retten. Das Geschenke-Shopping hat sie sich von der unangenehmen Situation aber offenbar nicht verderben lassen.

Backgrid / ActionPress Katie Prices Schlappen

Backgrid / ActionPress Katie Price kurz vor Weihnachten 2019

Backgrid / ActionPress Katie Price, UK-Reality-Star

