Das GZSZ-Jahr 2019 begann mit einem Knall – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Im März hatte Serien-Darsteller Eric Stehfest (30) seine letzten Szenen als Aktivist Chris. Bei einer Aktion gegen ein Pharma-Unternehmen arbeitete er mit Sprengstoff und brachte sich damit selbst in Lebensgefahr. Lange glaubte seine Freundin Lilly, dass er in den Flammen der Explosion gestorben ist. Mittlerweile ist klar: Chris hat überlebt, ist aber aus dem Kolle-Kiez verschwunden. Und das war nur eines von vielen GZSZ-Dramen dieses Jahres. Promiflash fasst nun noch einmal die spannendsten Storys zusammen.

Erics Rückkehr

Im Mai dieses Jahres gab Serien-Bösewicht Eric (Patrick Heinrich, 34) sein gefürchtetes Comeback. Nachdem er für seine Schießerei auf Mallorca 2018 im Knast gesessen hatte, kam er auf Bewährung frei – für seine Ex Shirin (Gamze Senol) und dessen Freund John (Felix van Jascheroff) ein echter Albtraum. Tatsächlich war der Ex-Knacki aber – in Zusammenarbeit mit der Polizei – den kriminellen Machenschaften seines Bruders Jan (Markus Ertelt, 41) auf der Spur. Doch bis Shirin und John das herausgefunden hatten, lebten sie in Angst und Schrecken. Höhepunkt des Ganzen: Jan kam Eric auf die Schliche und wollte ihn töten. Polizistin Toni kam gerade noch rechtzeitig und schoss dem Drogenhändler ins Bein. Im Krankenhaus erlag er seiner Verletzung.

Emilys Entführung

Auch für Anne Mendens (34) Figur Emily hielt das Jahr 2019 eine finstere Überraschung bereit. Nichtsahnend stellte sie eine Praktikantin in ihrem Taschen-Unternehmen ein. Karla (Janina Kranz, 25) wirkte zunächst wie ein ganz unschuldiges Mädchen, doch entpuppte sich schnell als Stalkerin der Designerin. Letztendlich schaltete sie Emilys BFF Sunny (Valentina Pahde, 25) mit einem Drogen-Cocktail aus und entführte ihre Chefin. Als die versuchte, sich aus der Situation zu befreien, wollte sie sie sogar ertränken. Emilys Brüder Philip (Jörn Schlönvoigt, 33) und John kamen gerade noch rechtzeitig, um sie aus dem Wasserbecken zu retten.

Lauras Krankheit

Lauras (Chryssanthi Kavazi, 30) Schicksal hat viele GZSZ-Fans total mitgenommen! Nachdem sie endlich mit wieder ihrer großen Liebe Philipp zusammengefunden hatte, erhielt sie eine Schockdiagnose: Sie litt an aplastischer Anämie, einer tödlichen Bluterkrankung. Vollkommen verzweifelt suchten ihr Partner und ihre Mutter Yvonne (Gisa Zach, 45) nach einer Knochenmark-Spende. Als es schon fast so aussah, als würde die junge Frau nicht überleben, tauchte ihr leiblicher Vater in Berlin auf, um ihr durch seine Spende das Leben zu retten.

