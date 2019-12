Haben Bibi (26) und Julian Claßen (26) nicht eine wichtige Tradition vergessen? Am 12. September 2018 hatten sich die Langzeit-Turteltauben standesamtlich das Jawort gegeben. In der Zwischenzeit ist einiges bei dem YouTube-Traumpaar passiert: Im Oktober 2018 kam mit Sohnemann Lio (1) ihr erstes Kind zur Welt. Im November diesen Jahres verkündeten sie, dass sie sogar schon ein zweites Baby erwarten. Doch ein Meilenstein blieb bisher aus: Geht es für Bibi und Julian eigentlich irgendwann noch in die Flitterwochen?

In ihrem neusten YouTube-Video beantworteten die beiden nun einige Fan-Fragen. Darunter auch, wie es um ihren Honeymoon steht: "Wir haben noch keine Flitterwochen gemacht", stellte Bibi zunächst klar – um sich dann selbst bei Julian zu erkundigen: "Haben wir eigentlich vor noch Flitterwochen zu machen? Eigentlich nicht, oder?", woraufhin der werdende Zweifachpapa diplomatisch erwiderte: "Mit dir ist jeder Tag Flitterwochen."

Ein klares Nein klingt wohl anders! Vielleicht werden die Webstars es ja ihren Kollegen Sarah (28) und Dominic Harrison (28) sowie Farina Opoku und deren Mann Dj Yeezy gleichtun – und noch eine zweite, viel größere Hochzeit feiern, auf die dann auch die traditionellen Flitterwochen folgen könnten. Was denkt ihr? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

lenn Sarah und Dominic Harrison am Tag ihrer zweiten Hochzeit im August 2019

