Was für eine riesengroße Weihnachtsüberraschung! Dass die Feiertage bei dem Kar-Jenner-Clan stets alles andere als bescheiden ausfallen, ist längst kein Geheimnis mehr: Von Autos über Diamanten – wenn es um Geschenke geht, kennen Kim Kardashian (39) und Co. kein Limit. Jetzt konnte sich ein Sprössling der jüngsten Generation über ein Mega-Präsent freuen: Großfamilienoberhaupt Kris Jenner (64) schenkte Enkelin Stormi Webster (1) ein überdimensioniertes Spielhaus!

In dem neuen YouTube-Video ihrer Mama Kylie Jenner (22) können Fans die große Bescherung miterleben: "Als ich in Stormis Alter war, hatte ich auch so ein Haus", freute sich die Kosmetikunternehmerin über die Aufmerksamkeit von Omi an Enkelin. Tatsächlich ist die Hütte so groß, dass sich beide Frauen bequem darin umsehen können – und siehe da: Das Häuschen ist mit vielen pinken Möbeln und Textilien eingerichtet, darunter ein Teppich, Bett, Campingtisch, Fake-Kamin und sogar ein Spielherd, die früher alle Kylie gehörten.

Ein architektonisches Detail gefällt der klitzekleinen Hauseigentümerin aber besonders gut: der Dachboden, der geradewegs zu einem echten Balkon führt! Außerdem auch die Klingel, die Travis Scotts (28) Töchterchen in dem Vlog vor Freude quiekend gleich mehrmals betätigt.

