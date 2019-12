Natascha Beil hat wieder einen Partner an ihrer Seite! 2018 hatte die blonde Beauty an der zweiten Staffel der Kuppelshow Love Island teilgenommen und auf der Liebesinsel das große Glück gesucht. In Tobias Wegener (26) schien die Blondine schließlich den Richtigen gefunden zu haben. Doch nach einigen Wochen gehörte die Beziehung auch schon wieder der Vergangenheit an. Jetzt verriet Tascha, dass sie erneut vergeben ist.

Dies verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Dabei wollte ein Follower des Models wissen, ob es wieder vergeben oder noch Single sei. Die Frage beantwortete die gebürtige Hessin mit: "Vergeben." Wer der Glückliche ist und wie die beiden sich kennengelernt haben, verriet sie allerdings nicht.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte es Spekulationen über einen möglichen Freund der Datingshow-Teilnehmerin gegeben. So postete ein Fitness-Model namens Manuel ein Foto, auf dem er und Tascha abgebildet waren. Die Aufnahme zeigte die beiden Arm in Arm und war mit den Worten "in love" versehen.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Ex-"Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Model

