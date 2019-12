Wie verbringen eigentlich die Royals die Feiertage? Queen Elizabeth II. (93) und ihre Familie feiern traditionell gemeinsam auf dem Familiensitz in Sandringham. In diesem Jahr muss die Monarchin allerdings auf ihren Enkel Prinz Harry (35) und dessen Familie verzichten – sie feiern in den USA. Ihre Enkelin Zara (38) und deren Mann Mike Tindall (41) sind aber wie jedes Jahr wieder an Heiligabend in Sandringham – und Mike ließ sich ein paar Details zum Weihnachtsfest mit der Queen entlocken.

Schon im vergangenen Jahr plauderte der ehemalige Profisportler in der Talkshow House of Rugby über die besinnlichen Tage im Hause Windsor: "Ja, es ist gut. Der erste Weihnachtstag ist etwas ruhiger, weil es nur ein kaltes Buffet gibt, weil sie den Angestellten frei geben. Der große Tag ist an Heiligabend." Der Queen sei es besonders wichtig, möglichst vielen Palastmitarbeitern über die Feiertage frei geben zu können. Zu den Weihnachtstraditionen in Sandringham gehöre es außerdem, dass die gesamte Familie zusammenkommt und sich die Weihnachtsansprache der Königin im Fernsehen anschaut.

Natürlich darf auch bei der königlichen Familie die Bescherung nicht fehlen. Wenn es um die Geschenke geht, verlässt sich Mike allerdings auf seine Liebste: "Meine Frau ist unglaublich, wenn es um das Kaufen von Geschenken geht. Es ist unglaublich. Da werden in etwa, jedes Jahr in Sandringham, dieses Jahr waren es, glaube ich, 27 Leute und sie besorgt Geschenke für jeden einzelnen."

